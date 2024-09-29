تمديد وقف الدروس والأعمال الإدارية في الجامعة اللبنانية حتى مساء 6 تشرين الأول

أعلن مكتب الإعلام في الجامعة اللبنانية، في بيان، أنّ "نظرًا لاستمرار الاعتداءات الإسرائيليّة، وما نتج عنها من أوضاع اجتماعيّة وإنسانيّة صعبة، يعلن رئيس الجامعة اللّبنانيّة الدّكتور بسام بدران تمديد وقف الدّروس والأعمال الإداريّة حتّى مساء 6 تشرين الأوّل 2024"، مشيرًا إلى أنّه "ستصدر الجامعة بيانات لاحقة وفقًا لتطوّر الأوضاع".

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