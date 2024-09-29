"وحدة إدارة مخاطر الكوارث": عدد النازحين بمراكز الإيواء بلغ 116100 وعبور 36188 سوريًا و41307 لبنانيين إلى سوريا

أعلنت "وحدة إدارة مخاطر الكوارث"، في تقرير جديد حول الوضع الرّاهن نتيجة الاعتداءات الإسرائيليّة على لبنان، حتّى السّاعة 11:00 من قبل ظهر اليوم الأحد، أنّ "خلال الـ24 ساعة الماضية، سُجّل نحو 216 غارة جويّة وقصف على مناطق مختلفة من لبنان".

وأشارت إلى أنّه "صدر عن وزارة الصّحة العامّة الحصيلة الإجماليّة للشّهداء والجرحى منذ بدء الأحداث في 8 تشرين الأوّل 2023، حيث سقط 1640 شهيدًا من بينهم 104 أطفال و194 إمرأة، و8408 جرحى، من ضمنها حصيلة الشّهداء والجرحى من يوم أمس في 28 أيلول 2024، الّتي كانت 11 شهيدًا و108 جرحى، مع الإشارة إلى أنّه لا يزال هناك شهداء تحت الرّكام ومفقودون وأشلاء".

وأفادت الوحدة بأنّ "عدد مراكز الإيواء في المرافق العامّة ارتفع إلى 777 مركزًا، تشمل مدارس رسميّة ومجمّعات تربويّة ومعاهد مهنيّة ومراكز زراعيّة وغيرها، موزّعة في مختلف المحافظات، ويتمّ توجيه المواطنين إليها عبر غرف عمليّات المحافظات، عبر خطوط الاتصال السّاخنة الّتي خُصّصت في كلّ محافظة لمساعدة المواطنين".

وذكرت أنّ "وزارة التربية والتعليم العالي قامت بإضافة نحو 120 مدرسة جديدة لاستقبال النّازحين في السّاعات الأخيرة، ووصلت القدرة الاستيعابيّة للحدّ الأقصى في المؤسّسات التّعليميّة الرّسميّة في بيروت وجبل لبنان"، مبيّنةً أنّ "عدد النّازحين المسجّلين في مراكز الإيواء المعتمَدة من قبل غرفة العمليّات الوطنيّة، وصل حتّى هذه السّاعة إلى 116100 نازح وفق المنصّة الوطنيّة، وهناك أعداد كبيرة من النّازحين الّذين انتقلوا إلى منازلهم في مناطق أخرى أو الإقامة مع ذويهم، أو في منازل مؤجّرة أو فنادق، أو في أماكن عامّة أو خاصّة وغيرها، هذا بالإضافة إلى آلاف آخرين سافروا جوًّا أو عبروا الأراضي اللّبنانيّة إلى سوريا؛ حيث يقدّر بأنّ الرّقم الفعلي يفوق بأضعاف ما هو مسجّل رسميّا".

وأضافت: "من تاريخ 23 لغاية 29 أيلول 2024، سجّل الأمن العام عبور 36188 مواطنًا سوريًّا و41307 مواطنين لبنانيّين إلى الأراضي السّوريّة".