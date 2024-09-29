"حزب الله" نعى الشيخ نبيل قاووق إثر اغتياله في غارة إسرائيلية في منطقة الشياح

أعلنت العلاقات الإعلاميّة في "حزب الله"، في بيان، أنّ "قيادة "حزب الله" تزفّ إلى شعب المقاومة وأمّة المجاهدين، وإلى الحوزات العلميّة في لبنان والخارج، العلامة المجاهد الشّيخ نبيل قاووق، الّذي نال وسام الشّهادة الإلهيّة الرّفيع، إثر غارة صهيونيّة غادرة في منطقة الشياح".
وأشارت إلى أنّ "الشّيخ الشّهيد قد تولّى العديد من المسؤوليّات التّنظيميّة في وحدات "حزب الله" المختلفة، جديرًا بالأمانة الّتي حملها، عالمًا رساليًّا ومجاهدًا كبيرًا، وكان موجودًا بشكل دائم في ساحات الجهاد، قريبًا من المجاهدين في الخطوط الأماميّة، وقضى عمره الشّريف في ميادين الجهاد والعطاء والتّضحية".
ولفتت العلاقات الإعلاميّة إلى "أنّنا نتقدّم بالعزاء من صاحب العصر والزّمان ومن القائد الإمام علي الخامنئي، ومن عائلته الشّريفة الصّابرة المحتسبة أن يمنّ عليهم بالصّبر الجميل وحسن ثواب الدّينا والآخرة".
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