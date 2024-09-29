أربعة شهداء وعدد من الجرحى في ثلاث غارات استهدفت حلبتا في حصيلة أولية

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "الحصيلة الأولية لثلاث غارات استهدفت بلدة حلبتا البقاعية أربعة شهداء، وعدد من الجرحى في حصيلة اولية". واشارت الى أن "غارتين استهدفتا منزلين في القرية، في حين أن الغارة الثالثة قصفت خيمة لنازحين سوريين في أول البلدة".

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