وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى لبنان مساء الأحد

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن "الوزير جان نويل بارو يصل مساء الأحد إلى لبنان"، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. ويعتزم وزير الخارجية "التباحث مع السلطات المحلية وتقديم الدعم الفرنسي، وخاصة الإنساني"، بحسب الوزارة.

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