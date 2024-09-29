خلية طوارئ للمجلس الشيعي الاعلى لمواكبة حركة النزوح وتوفير المساعدات للنازحين

شكل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى خلية طوارئ برئاسة نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب، وذلك لمواكبة حركة النزوح، والتنسيق مع الجهات الرسمية والهيئات الانسانية والاجتماعية التي توفر المساعدات للنازحين. والتقت الخلية في مقر المجلس عددا من رؤساء ومنسقي الهيئات الاجتماعية، وجرى التشاور في الامكانات المتوفرة وطرق المساعدة. كما اجرت الخلية اتصالات لاستطلاع حاجات اماكن النزوح، بهدف توجيه المؤسسات وهيئات الدعم الى المراكز ذات الحاجة. ووجه الخطيب نداء الى "المؤسسات والهيئات المانحة والافراد اصحاب القدرة، لتوفير المساعدات اللازمة للنازحين".

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