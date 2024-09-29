أستراليا تدعو لحراك دولي لإقامة دولة فلسطين

القاهرة - كتب محمد نسيم - طالبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، السبت 28 سبتمبر 2024، المجتمع الدولي بإقامة دولة فلسطين على وجه السرعة، مشددة على أن "العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر".

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وأشارت الوزيرة الأسترالية في خطاب، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بنيويورك. إلى القرار الأممي رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 1947، القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية.

وأضافت: "مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد. لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك. ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع".

وقالت وونغ، إن "حل الدولتين يعتبر الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها".

وفي السياق ذاته، طالبت وونغ، إسرائيل بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية ل غزة .

المصدر : وكالات