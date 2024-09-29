ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أنه تم القضاء على نحو 1965 عسكريًا أوكرانيًا في نطاق العملية العسكرية الخاصة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية..مشيرة في الوقت ذاته إلى أن قوات تجمع "زاباد" الغرب حررت بلدة ماكييفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وأفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الدفاع حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة - والذي نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنك) بأنه تم إلحاق الهزيمة بالقوى البشرية والمعدات التابعة للألوية الهجومية الآلية 44 و53 واللواء الهجومي الثالث ولواء الدفاع 117 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مقاطعات كوبيانسك وخاركوف وفي ماكييفكا بجمهورية لوجانسك الشعبية، وفي جريجوروفكا و تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار التقرير إلى أن وحدات من تجمع قوات سيفير (الشمال) نجحت في ضرب القوة البشرية والمعدات للواء المشاة الآلي 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 113 في عدة مناطق حيث تم تكبيد الجانب الأوكراني نحو 70 قتيلا.

وبحسب التقرير ، فقد كبدت وحدات من تجمع قوات "تسنتر" (المركز) الجانب الأوكراني نحو 620 عسكريا فيما سيطرت وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) على مواقع أكثر فائدة وأفقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 135 عسكريا كما قضت وحدات من تجمع قوات "دنيبر" على نحو 80 عسكريا أوكرانيا.