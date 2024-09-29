إسرائيل تعلن اغتيال القيادي في حزب الله نبيل قاووق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن مقتل نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، نبيل قاووق، في ضربة استهدفته السبت.

وفي بيان رسمي للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، فإنه تم الإعلان عن القضاء على نبيل قاووق، مسؤول وحدة الأمن الوقائي وأحد أعضاء المجلس المركزي التابع لحزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة تمت عبر طائرات حربية تابعة للجيش.

وكان قاووق يُعتبر مقربا من أبرز قيادات منظمة حزب الله، و"تورط بشكل مباشر في الترويج على مخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها حتى في الأيام الأخيرة"، وفقا للبيان.

وكان قاووق قد انضم إلى حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي، وعمل سابقا نائب مسؤول منطقة الجنوب بالنيابة عن المجلس التنفيذي، ومسؤول منطقة الجنوب ونائب رئيس المجلس التنفيذي.

قال مسؤول أميركي إن قيادة حزب الله وسيطرته في حالة من الفوضى الشاملة بعد مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية الأميركية أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أنهما قضتا على حوالي 30 من قادة حزب الله خلال الأسابيع القليلة الماضية مما أدى إلى إضعاف المجموعة.