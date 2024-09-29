البابا فرنسيس دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان

دعا البابا فرنسيس إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان.
وقال في ختام قداس أقيم في ملعب الملك بودوان في بروكسل "أواصل متابعة اتساع النزاع واحتدامه في لبنان بألم وقلق".
واشار إلى أن "لبنان رسالة لكنها الآن رسالة معذبة، وهذه الحرب لها آثار مدمرة على السكان".
وأضاف "مازال الكثير من الناس يموتون يوما بعد يوم في الشرق الأوسط"، فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا مكثفا وواسعا على لبنان.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال ف نجيب ميقاتي أن عدد النازحين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في لبنان قد يكون وصل إلى "مليون شخص"، معتبرا أن عملية النزوح هذه ربما هي "الأكبر" في البلاد.
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