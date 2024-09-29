"النشرة": شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على الهرمل وغارات طالت حلبتا وجب جنين

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع عن 3 غارات إسرائيلية استهدفت حلبتا، في حين استهدفت غارة أخرى جب جنين.

واستشهد وجرح عدد من المواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في جرد بيت ناصر الدين في الهرمل.

وفي وقت سابق، أدت غارة إسرائيلية على زبود البقاعية إلى استشهاد 19 شخصًا في مجزرة جديدة جراء العدوان الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.