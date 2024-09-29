الخطيب بحث مع بري وميقاتي وجنبلاط شؤون النازحين: لتأمين كل وسائل الرعاية لهم

بحث نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في اتصالات بعدد من كبار المسؤولين تناولت الظروف الراهنة والتحركات الجارية لمواجهتها. وشملت هذه الاتصالات رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير السابق وليد جنبلاط وعددا من الوزراء المهتمين بالشأن الاجتماعي.

واشار الى "ان الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي من جميع القيادات الرسمية والسياسية والروحية التضامن والتكافل وتأكيد الوحدة الوطنية، خاصة وان العدوان الاسرائيلي الغاشم يستهدف كل الوطن بكل ما فيه"، لافتا الى "ضرورة العمل على اغاثة النازحين وتأمين كل وسائل الرعاية لهم، لأن فروسية اللبنانيين وشهامتهم تظهر في وقت الشدائد. وتوجه بالشكر الى كل الهيئات الانسانية والاجتماعية والمواطنين الذين يقومون بدورهم الوطني في هذا المجال".

وأكد ان "استشهاد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لا يجب ان يوهن النفوس، وعلينا ان نحفظ وصاياه وارثه العظيم في كل المجالات".