عيتاني نفى الاخبار المتداولة عن سماع دوي انفجار في مرفأ بيروت

نفى رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمرفأ بيروت عمر عيتاني الأخبار المتداولة حول سماع دوي انفجار في المرفأ، موضحََا أن الحريق الذي شبّ، هو خارج حرم المرفأ، إنما قرب خزانات الفيول.

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