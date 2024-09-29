ارتفاع حصيلة مجزرة زبود البقاعية إلى 19 شهيدًا بغارة إسرائيلية على مبنى سكني

ارتفعت حصيلة مجزرة بلدة زبود البقاعية الى 19 شهيدا في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مزرعة زبود قرب بلدة العين، وفق ما أفاد مراسل النشرة في البقاع.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.