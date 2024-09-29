حزب الله: قصفنا مستعمرة ساعر واستهدفنا تحركات لجنود العدو في مستعمرة المنارة

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الأحد 29-09-2024 تحركات لجنود العدو في مستعمرة المنارة".

كما اعلن في بيان اخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 13:00 من يوم الأحد 29-09-2024 مستعمرة ساعر بصلية صاروخية".