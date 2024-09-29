شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "حماة الوطن": موقف مصر تجاة القضايا العربية ثابت وراسخ ولا يتغير والان مع تفاصيل الخبر

أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، الهجمات التي يشنها الكيان الصهيوني في الأراضي اللبنانية الشقيقة معتبرها تحدي صارخ لميثاق الأمم المتحدة ويهدد السلم والامن الدوليين، مطالبا بالوقف ‏الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار سواء في غزة اولبنان لتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب إقليمية مفتوحة.

وقال أمين عام حزب حماه الوطن إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان قد حذر من توسيع رقعة العدوان وانتقال تأثيراته إلى المنطقة بأكملها مما قد يسبب تداعيات خطيرة على الأمن القومي العربي، مشيدا بما أكده الرئيس السيسي أثناء اتصالة برئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي عن دعم مصر الكامل للبنان ووقوفها بجانبه في هذه الظروف الدقيقة ورفضها المساس بأمنه أو استقراره أو سيادته ووحدة أراضيه.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تضامناً مع شعبه الشقيق، يؤكد استمرار دعم مصر للبنان على جميع الأصعدة حتى تنتهي هذة الأزمة، حيث أن موقف مصر تجاة القضايا العربية ثابت وراسخ ولن يتغير ومساندة الأشقاء في أوقات الأزمات واجب للحفاظ على الامن القومي العربي

وطالب وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المؤسسات الأممية بتحمل مسؤوليتها تجاة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية واللبنانية والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولبنان ووضع حد للجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية فى المنطقة عن السيطرة.

وتقدم اللواء طارق نصير بخالص العزاء لضحايا الغارات الآثمة على الشعب اللبناني والتي أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين العزل.

