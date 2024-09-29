شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر يشيد بموقف مصر الداعم للبنان فى ظل التصعيد الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن موقف مصر الحازم في دعم لبنان يعكس التزامها الكامل بدعم استقرار المنطقة وحماية الأمن القومي العربي، في ظل التصعيد الإسرائيلي محفوف المخاطر ضد لبنان، مشددة على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل أداء دورها المحوري في دعم الدول الشقيقة من أي تهديد يمس سيادتها أو استقرارها، موضحة أن دعم مصر للبنان في هذه اللحظات الحرجة يأتي استكمالًا لدورها الرائد في المنطقة، والذي لطالما تميز بالسعي إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والدفاع عن حقوق الشعوب العربية.

وأشارت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن موقف الرئيس السيسي الحازم والداعم للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي يعكس وعي مصر الكامل بخطورة الموقف الحالي، ليس فقط على لبنان، بل على المنطقة ككل، مؤكدة أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال مساعدات طبية وإغاثية فورية للبنان يعبر عن التزام مصر الإنساني والدائم تجاه الشعب اللبناني، وهو ما يؤكد أن مصر لا تتوانى عن تقديم العون والمساندة للأشقاء العرب في الأوقات الصعبة.

ولفتت مديح إلى أن تصريحات الرئيس السيسي بضرورة الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في لبنان وغزة، تمثل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات العدوانية التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن غياب التحرك الدولي الجاد في مواجهة هذه التحديات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع وجر المنطقة إلى تصعيد أكبر قد يضع السلم الإقليمي والدولي على المحك.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر بالدور الفعال الذي تلعبه مصر في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن مصر ستظل الحصن المنيع الذي يحمي الشعوب العربية من المخاطر والتحديات، مشيرة إلى أن القيادة المصرية تواصل السير بخطى ثابتة نحو تعزيز التعاون العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة، لافتة أن دور مصر الإقليمي يتجاوز مجرد الدعم السياسي، ليشمل الدعم الإنساني الفوري والمباشر، وهو ما يعزز مكانتها كقوة إقليمية لا غنى عنها في الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.