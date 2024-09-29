شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تنظم غدا ندوة بعنوان "سيد درويش.. شهادة للتاريخ وقائع سرقة معلنة" والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 29 سبتمبر 2024 02:00 م

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، غدا الاثنين، ندوة لمناقشة "سيد درويش.. شهادة جديدة للتاريخ وقائع سرقة معلنة"، وتدير الندوة الكاتبة والإعلامية آمال عثمان، ويشارك في الندوة الكاتبة والروائية سلوى بكر، والكاتبة نوال مصطفى، والكاتب ياسر عبد الحافظ رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب وكتاب اليوم، والكاتب محمد مصطفى أبو شامة، ومحمد درويش حفيد سيد درويش، والكاتب خيري حسن، مؤلف كتاب "سيد درويش المؤلف الحقيقي للنشيد الوطنى".

كما تنظم اللجنة الثقافية والفنية، ندوة لمناقشة الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر الزميل أحمد جمال نور الدين، وذلك ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب.

ويدير اللقاء الزميلة الصحفية رابعة الختام، ويناقش المجموعة الزميل الصحفي أبو السعود محمد، والشاعر الدكتور عادل محمد، والشاعر والكاتب محمد حمدي أبوالسعود.