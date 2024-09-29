الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل القيادي في حزب الله نبيل قاووق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن تصفية القيادي في حزب الله، نبيل قاووق، الذي كان يشغل منصب عضو المجلس المركزي في الحزب ، وقد استهدفته ضربة جوية يوم السبت.

وفي بيان رسمي، أوضح الجيش الإسرائيلي أن قاووق، الذي كان مسؤولاً عن وحدة الأمن الوقائي، تم القضاء عليه من خلال غارات جوية نفذتها طائرات حربية تابعة للجيش.

وأشار البيان إلى أن قاووق كان مقرباً من القيادات العليا في حزب الله، وكان "مشاركاً بشكل مباشر في التخطيط لمخططات إرهابية ضد إسرائيل ومواطنيها حتى الأيام القليلة الماضية".

يُذكر أن قاووق انضم إلى حزب الله خلال ثمانينيات القرن الماضي، وقد شغل عدة مناصب بارزة، بما في ذلك نائب مسؤول منطقة الجنوب ونائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب.

وفي سياق متصل، أفاد مسؤول أمريكي أن قيادة حزب الله تمر بحالة من الفوضى الشاملة بعد مقتل الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول، في تصريحات لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتقدان أنهما تمكنتا من القضاء على حوالي 30 من قادة حزب الله في الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن إضعاف كبير في هيكلية الحزب.

مسؤولون أمريكيون: قطع رأس حزب الله ليس كافياً لعودة النازحين إلى شمال إسرائيل

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمريكيين أن القضاء على قيادة حزب الله لن يكون كافياً لإعادة آلاف النازحين من شمال إسرائيل إلى ديارهم. وأكدوا أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح المسؤولون أن العملية العسكرية ضد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد تسهم في تقليل التوترات، لكن ذلك لا يعني أن الوضع سيتحسن بشكل فوري. وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي هذه العملية إلى إلغاء أي خطط غزو برا للبنان، مشيرين إلى أن إسرائيل ستستغل الزخم الحالي الذي تحظى به بعد تراجع خصومها.

وأكد المسؤولون أيضاً على أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في مواجهة التهديدات الناجمة عن الصواريخ الإيرانية ووكلائها في المنطقة. وأوضحوا أن هذا الدعم يعتبر أساسياً للحفاظ على أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.

في الختام، شدد المسؤولون على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الأطراف المعنية للوصول إلى حل شامل ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على العمليات العسكرية لتحقيق الأمان الدائم.