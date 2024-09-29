مسؤولون أمريكيون: قطع رأس حزب الله ليس كافياً لعودة النازحين إلى شمال إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين أمريكيين أن القضاء على قيادة حزب الله لن يكون كافياً لإعادة آلاف النازحين من شمال إسرائيل إلى ديارهم ، وأكدوا أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل تحقيق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

وأوضح المسؤولون أن العملية العسكرية ضد أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد تسهم في تقليل التوترات، لكن ذلك لا يعني أن الوضع سيتحسن بشكل فوري. وأعربوا عن أملهم في أن تؤدي هذه العملية إلى إلغاء أي خطط غزو برا للبنان، مشيرين إلى أن إسرائيل ستستغل الزخم الحالي الذي تحظى به بعد تراجع خصومها.

وأكد المسؤولون أيضاً على أهمية الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل في مواجهة التهديدات الناجمة عن الصواريخ الإيرانية ووكلائها في المنطقة. وأوضحوا أن هذا الدعم يعتبر أساسياً للحفاظ على أمن إسرائيل واستقرار المنطقة.

في الختام، شدد المسؤولون على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية بين الأطراف المعنية للوصول إلى حل شامل ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى المنطقة، حيث لا يمكن الاعتماد فقط على العمليات العسكرية لتحقيق الأمان الدائم.

برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات في لبنان

أعلن برنامج الأغذية العالمي عن إطلاق عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من الصراع المستمر في لبنان. وجاء ذلك على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة التصعيد العسكري في البلاد.

وفي بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد برنامج الأغذية العالمي أن لبنان بات على حافة الانهيار، محذراً من أن البلد لا يمكنه تحمل حرب أخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأوضح البرنامج أن الهدف من العملية الطارئة هو توفير الغذاء والدعم للمتضررين بشكل عاجل، حيث يعاني السكان من نقص في الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار نتيجة الصراع والتوترات المستمرة.

كما أضاف مسؤول في برنامج الأغذية العالمي: "الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم الأوضاع في لبنان، حيث تواجه الأسر نقصاً حاداً في الغذاء والمياه الأساسية، ما يتطلب استجابة سريعة وفعالة من المجتمع الدولي".

وتشهد لبنان توترات أمنية واقتصادية متزايدة، خاصة مع تدهور الوضع السياسي والصراع الدائر، مما دفع الجهات الدولية إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة في البلاد.