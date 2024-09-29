برنامج الأغذية العالمي يطلق عملية طارئة لتقديم المساعدات في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن برنامج الأغذية العالمي عن إطلاق عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من الصراع المستمر في لبنان، وجاء ذلك على خلفية تفاقم الأزمة الإنسانية نتيجة التصعيد العسكري في البلاد.

وفي بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكد برنامج الأغذية العالمي أن لبنان بات على حافة الانهيار، محذراً من أن البلد لا يمكنه تحمل حرب أخرى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وأوضح البرنامج أن الهدف من العملية الطارئة هو توفير الغذاء والدعم للمتضررين بشكل عاجل، حيث يعاني السكان من نقص في الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار نتيجة الصراع والتوترات المستمرة.

كما أضاف مسؤول في برنامج الأغذية العالمي: "الأزمة الحالية أدت إلى تفاقم الأوضاع في لبنان، حيث تواجه الأسر نقصاً حاداً في الغذاء والمياه الأساسية، ما يتطلب استجابة سريعة وفعالة من المجتمع الدولي".

وتشهد لبنان توترات أمنية واقتصادية متزايدة، خاصة مع تدهور الوضع السياسي والصراع الدائر، مما دفع الجهات الدولية إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة في البلاد.

أولمرت يعترف بتصفية عماد مغنية ويرفض الكشف عن تفاصيل التفجير

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، بتورط إسرائيل في تصفية القائد العسكري السابق لحزب الله، عماد مغنية، في عام 2008. جاء هذا التصريح في مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، مساء السبت، حيث أكد أولمرت بشكل رسمي مسؤولية إسرائيل عن عملية اغتيال مغنية.

قتل مغنية في انفجار سيارة في سوريا، وكان القائد العسكري الأبرز لحزب الله في ذلك الوقت. ورغم أن تقارير سابقة أشارت إلى تنفيذ العملية من قبل الموساد بالتعاون مع وكالة الاستخبارات الأمريكية، إلا أن إسرائيل لم تعترف رسميًا بمسؤوليتها حتى الآن.

وقال أولمرت خلال اللقاء: "لم نتحدث عن العملية من قبل، لكن اليوم يمكننا أن نؤكد أننا كنا وراءها". ورغم اعترافه، رفض أولمرت الكشف عن أي تفاصيل إضافية حول العملية، مؤكدًا فقط أن "التفاصيل كانت مثيرة للغاية".

وأشار إلى أن مغنية كان يمثل أخطر تهديد من جانب حزب الله، حيث كان المسؤول عن بناء القوة العسكرية للحزب.

تجدر الإشارة إلى أن أولمرت شغل منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي بين عامي 2006 و2009، في فترة شهدت تصاعدًا في الصراع مع حزب الله.

يأتي هذا الاعتراف بعد مرور 24 ساعة على إعلان مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.