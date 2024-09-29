حزب الله اللبناني ينشر ملخصا لعملياته بعد اغتيال نصر الله

ياسر رشاد - القاهرة - نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعملياته التي نفذها ضد الجيش الإسرائيلي امس السبت، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة"، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ السبت 28-09-2024، وفقا للآتي:

استهداف مستعمرة كابري بصلية من صواريخ فادي 1، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

استهداف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بصلية من صواريخ فادي 3‏، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

استهداف تحرك لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع الصدح بقذائف المدفعية.

استهداف مستعمرة ساعر بصلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

استهداف مستعمرة روش بينا بصلية ‏صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

استهداف مستعمرة متسوفا بصلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

استهداف مستعمرة معالوت بـ50 صاروخا، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

استهداف مستعمرة كتسرين بصلية صاروخية، كرد على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.