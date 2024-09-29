كومبس متهم بتخدير امرأة والاعتداء عليها جنسياً في دعوى مدنية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - في تطور مثير، تم تقديم دعوى مدنية جديدة ضد الفنان الشهير Sean "Diddy" Combs، تتهمه فيها امرأة بتخديرها واعتداء جنسي عليها، مما يرفع عدد القضايا المتعلقة بسوء السلوك التي يواجهها إلى 12 دعوى خلال 12 شهرًا فقط.

وفقًا للشكوى التي تم تقديمها في نيويورك وحصلت عليها CNN، تدعي المدعية، المعروفة بـ "جين دو"، أنها تعرضت لتخدير غير إرادي بواسطة الكحول ومواد غير معروفة، وتعرضت للاعتداء الجنسي من قبل Combs في أكثر من مناسبة خلال عام 2022.

تشير الادعاءات إلى وقوع الحوادث على مدار أربع سنوات، بدءًا من خريف 2020 حتى صيف 2024، أي بعد أشهر من إدراج اسم مغني الراب والمنتج كمدعى عليه في عدة دعاوى قضائية، وكونه تحت تحقيقات فيدرالية.

الجدير بالذكر، أن الشكوى تدعي أن Combs كان يجبر "جين دو" على "تقديم عرض" له، حيث كان يقدم لها الكحول والمواد حتى تفقد وعيها، وعندما تستفيق، كانت تعاني من كدمات وإصابات دون معرفة كيفية حدوثها.

تستعرض الشكوى أيضًا حادثة مزعومة وقعت في أبريل 2022، حيث يُزعم أن Combs أجبر المدعية على ممارسة الجنس دون موافقتها في منزله.

بعد حادثة أخرى في ربيع 2022، استيقظت المدعية ووجدت كدمات على قدميها وعلامات عض على كعبها، دون أن تعرف كيفية حدوث ذلك.

في يوليو 2022، تدعي "جين دو" أنها أُجبرت على تناول الكيتامين ومواد أخرى، مما أدى إلى فقدان الوعي واعتداء جنسي عليها، نتج عنه حمل. وتفيد الشكوى أن أحد مساعدي Combs اتصل بها بشكل متكرر ليشجعها على إجراء إجهاض، لكنها تعرضت لاحقًا للإجهاض.

كما تتضمن الشكوى تفاصيل حادثة في يوليو 2024، حيث يُزعم أن Combs "أمر" المدعية بالحضور إلى منزله في ميامي، وقام "بدفع حبتين في فمها" عند وصولها. في اليوم التالي، شعرت المدعية بـ "مرض وحيرة" ولم تتذكر ما حدث تلك الليلة.

تدعي المدعية أنها كانت تخشى على سلامتها بعد أن شهدت Combs وهو يتعرض للنساء بالضرب، وكانت تعتقد أن محادثاتها وموقعها كان يتم مراقبتها. وتفيد الشكوى بأن Combs كان يلاحقها بالاتصالات والرسائل النصية حتى يوليو 2024.

علما بأن CNN قد تواصلت مع ممثلي Combs للحصول على تعليق، ويُذكر أن شركاته وعدد من مساعديه، الذين تم تحديدهم كـ "جون دوس"، هم أيضًا مدعى عليهم في القضية.

تأتي هذه الشكوى في وقت حرج، حيث تم اتهام Combs مؤخرًا بتهم تتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم منظمة، والاتجار الجنسي، والنقل للمشاركة في الدعارة. وقد Pleaded Combs ببراءته من جميع التهم، وتم رفض كفالته، وسيبقى في الحبس الفيدرالي حتى موعد محاكمته.

وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن Combs قد وُجهت له اتهامات في حوالي اثني عشر دعوى مدنية تتعلق بسوء السلوك الجنسي والنشاطات غير القانونية، حيث أن واحدة من هذه القضايا قد تم تسويتها، بينما لا تزال 11 قضية نشطة.