مسؤول عسكري إسرائيلي يكشف عن تخطيط حزب الله لقصف تل أبيب

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، أن حزب الله بدأ في التخطيط لشن هجمات صاروخية على تل أبيب ، وأشار المسؤول إلى أن الحزب يعزز جهوده لتوسيع نطاق القصف ليشمل المدن الكبرى في إسرائيل، خاصة مع تصاعد التوترات بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وأضاف المسؤول أن هاشم صفي الدين، الذي يشغل منصباً بارزاً داخل قيادة حزب الله، بدأ في السيطرة على الحزب بشكل متزايد. وأشار إلى أن صفي الدين يُعد أكثر تشدداً من الأمين العام للحزب حسن نصر الله، مما يعزز المخاوف من تصعيد أكبر في الصراع.

وأشار المسؤول العسكري إلى أن هذا التحول في القيادة قد يعني تغييرات جذرية في استراتيجية الحزب، مشدداً على أن إسرائيل تتعامل مع الوضع بجدية بالغة. وأكد أن إسرائيل تتابع عن كثب تحركات حزب الله وتقوم بتعزيز دفاعاتها، تحسباً لأي تصعيد عسكري كبير.

كما أوضح المسؤول أن إسرائيل تتوقع أن تكون أي ضربة قادمة من حزب الله قوية ومدمرة، ما يزيد من احتمالات توسع المواجهة لتشمل مناطق أكثر في لبنان وإسرائيل، وهو ما يزيد من القلق لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن التحالف المتنامي بين حزب الله وإيران قد يزيد من تعقيد الوضع، حيث تعتبر إيران الداعم الرئيسي لحزب الله من حيث التمويل والتسليح، مما يضاعف التهديدات التي تواجهها إسرائيل.

الجيش اللبناني يدعو المواطنين للحفاظ على الوحدة الوطنية ويؤكد أن إسرائيل تسعى لبث الانقسام

دعا الجيش اللبناني في بيان صدر اليوم المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنب الانجرار وراء أي أفعال قد تمس بالسلم الأهلي. جاء هذا التحذير في ظل التوترات المستمرة في لبنان عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق متعددة، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد الجيش في بيانه أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى تنفيذ مخططاته التخريبية في البلاد، ويهدف إلى بث الفرقة والانقسام بين اللبنانيين. وجاء في البيان: "العدو الإسرائيلي يعمل بشكل مستمر على تنفيذ مخططاته التخريبية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في لبنان، من خلال إثارة الفتن وبث الانقسام بين المواطنين."

وأهاب الجيش اللبناني بجميع المواطنين توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات أو أي محاولات لجر البلاد إلى صراعات داخلية قد تؤثر على السلم الأهلي. وأكد على أهمية التكاتف الوطني في هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوحدة الوطنية يمثل الدرع الأول في مواجهة المخططات الإسرائيلية.

كما شدد البيان على ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لضمان حماية البلاد من أي تهديدات خارجية أو داخلية. وقال الجيش إنه مستمر في جهوده لحماية لبنان من أي اعتداءات خارجية، داعيًا الجميع إلى التعاون للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والتصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل. ويحذر الجيش اللبناني من أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم الأهلي، إذا لم يتم التعامل معها بحذر وحكمة.