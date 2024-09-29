الجيش اللبناني يدعو المواطنين للحفاظ على الوحدة الوطنية

ياسر رشاد - القاهرة - دعا الجيش اللبناني ، في بيان صدر اليوم المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنب الانجرار وراء أي أفعال قد تمس بالسلم الأهلي ، جاء هذا التحذير في ظل التوترات المستمرة في لبنان عقب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق متعددة، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد الجيش في بيانه أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى تنفيذ مخططاته التخريبية في البلاد، ويهدف إلى بث الفرقة والانقسام بين اللبنانيين. وجاء في البيان: "العدو الإسرائيلي يعمل بشكل مستمر على تنفيذ مخططاته التخريبية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في لبنان، من خلال إثارة الفتن وبث الانقسام بين المواطنين."

وأهاب الجيش اللبناني بجميع المواطنين توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الشائعات أو أي محاولات لجر البلاد إلى صراعات داخلية قد تؤثر على السلم الأهلي. وأكد على أهمية التكاتف الوطني في هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الوحدة الوطنية يمثل الدرع الأول في مواجهة المخططات الإسرائيلية.

كما شدد البيان على ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين لضمان حماية البلاد من أي تهديدات خارجية أو داخلية. وقال الجيش إنه مستمر في جهوده لحماية لبنان من أي اعتداءات خارجية، داعيًا الجميع إلى التعاون للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، والتصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل. ويحذر الجيش اللبناني من أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على السلم الأهلي، إذا لم يتم التعامل معها بحذر وحكمة.

بيتون: إيران تشكل تهديدًا للعالم الحر ويجب على الغرب الوقوف معنا

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي ، حاييم بيتون ، اليوم بتصريحات لوزير التربية والتعليم، دعا فيها الغرب إلى الوقوف مع إسرائيل في مواجهة التهديد الإيراني. وأكد الوزير أن إيران لا تشكل خطرًا على إسرائيل فحسب، بل على العالم الحر بأسره، مشيرًا إلى ضرورة التصدي لطموحاتها النووية.

وقال بيتون في تصريحاته: "يجب أن نوضح للجميع أن إيران تشكل تهديدًا جديًا ليس فقط لإسرائيل، بل للعالم الحر بأكمله. إنها تحاول بكل قوة حيازة قنبلة نووية، وهذه خطوة لا يمكن أن نتجاهلها". وشدد على أن على الدول الغربية أن تدرك خطورة هذا التهديد وتتخذ موقفًا حازمًا إلى جانب إسرائيل.

وأضاف وزير التربية والتعليم الاسرائيلى ، أن إيران تسعى من خلال برنامجها النووي إلى زعزعة استقرار المنطقة وتهديد الأمن العالمي. وذكر أن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التهديد المتزايد، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمنها وأمن العالم.

وفي ختام تصريحاته، دعا بيتون المجتمع الدولي إلى التكاتف لوقف المشروع النووي الإيراني، معتبرًا أن التعاون الدولي أمر ضروري لإفشال ما أسماه "المخطط الإيراني الذي يهدد السلم العالمي".