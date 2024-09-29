"النشرة": مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة بالقرب من مفرق بلدة إيعات

أفاد مراسل "النشرة"، في البقاع، بأن "مسيرة معادية استهدفت سيارة بالقرب من مفرق بلدة إيعات، المجاورة لمدينة بعلبك". كما اشار الى أن "الطيران الاسرائيلي أغار على طارية".

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