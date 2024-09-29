إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني: مستمرون في جهود ضرب قدرات حزب الله ولا يزال أمامنا كثير من العمل

أكدت إذاعة الجيش عن مصدر أمني إسرائيلي، اننا "مستمرون في جهود ضرب قدرات حزب الله ولا يزال أمامنا كثير من العمل".

وكانت قد نقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد ولكن الجيش مستعد لذلك".

وذكرت أن "العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها"