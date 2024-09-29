النشرة: سلسلة غارات إسرائيلية على الجنوب شملت الطيري وشقرا وعبا وطيرحرفا وزوطر الشرقية والقاسمية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارات إسرائيلية على مناطق في الجنوب عبر الطيران الحربي والمسيّر استهدفت الطيري، بلاط، شقرا، القاسمية، طيرحرفا، عبا وزوطر الشرقية والمجادل.

كما استهدفت اربع غارات القصيبة وقعقعية الجسر والصوان.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.