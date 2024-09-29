برنامج الأغذية العالمي: أطلقنا عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من الصراع في لبنان

أعلن برنامج الأغذية العالمي، "أننا أطلقنا عملية طارئة لتقديم المساعدات الغذائية لمليون شخص متضرر من الصراع في لبنان". وأشار إلى أن "لبنان على حافة الانهيار ولا يمكنه تحمل حرب أخرى". وأمس، أشار منسّق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى أن نحو مليون لبناني نزحوا بسبب العدوان الجوي الإسرائيلي المكثف من بينهم مئات الآلاف منذ الجمعة، وفق تصريح لوكالة رويترز.

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