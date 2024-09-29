الراعي: استشهاد نصرالله نكأ جراحًا في قلوب اللبنانيين وعلى المجتمع الدولي العمل لوقف دائرة الحرب

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، إلى أن "استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله نكأ جراحا في قلوب اللبنانيين".

ولفت في عظة الأحد إلى أن "اللبنانيين دفعوا أثماناً باهظة في خروجهم عن الميثاق الوطني ولبنان لن يستطيع أن يؤدي رسالته إلا بالحياد الايجابي".

وذكر الراعي أن "المجتمع الدولي يجب أن يعمل على وقف دائرة الحرب والقتل والدمار".

وأضاف "كلنّا خاسرون في الحرب، لذلك من الضروري اعتماد المفاوضات"، وأشار إلى "أننا نأمل بانتخاب رئيس للجمهورية يوقف النار ويخوض مفاوضات السلام".