مكاري بعد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية: الجهود الديبلوماسية لوقف إطلاق النار مستمرة

أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري، بعد اجتماع "لجنة الطوارئ الحكومية"، أن "الجهود الديبلوماسية لوقف إطلاق النار مستمرة".

وأوضح أن "الجلسة كانت استثنائية، وكان هناك حضور كامل لجميع الوزراء باستثناء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب الموجود في الخارج، وقد حضرت الجلسة القيادات الأمنية وتحدث رئيس الحكومة في بداية الجلسة مباشرة على الهواء الى جميع اللبنانيين، وتم طرح موضوع الازمة الكبيرة الذي يتعرض لها لبنان من النواحي العسكرية والسياسية والإنسانية. وقد عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نتائج مشاوراته في نيويورك،ثم اعطى كل وزير رايه في الأمور التي تتعلق بوزارته او حتى في الأمور السياسية او تلك التي تتعلق بلبنان، كما تحدث قادة الأجهزة الأمنية وقدم كل منهم عرضا سريعا للوضع الذي يعتبر كل قائد جهاز عنه مسؤولا عنه، وطلب من القادة ومن جميع الوزراء عرض احتياجاتهم في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".

وأضاف: "الجلسة اخذت وقتا طويلا لان الوضع دقيق في البلد، واحب ان أؤكد ان الحكومة هي مسؤولة عن الناس وعن النازحين وعن مراكز الايواء، واستطيع القول انه كان هناك بعض التقصير في موجة النزوح الأولى لاسباب عديدة، ولكن عادت الحكومة لتلتقط أنفاسها وهي تعمل على الأرض بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمواطنين في كل المناطق اللبنانية، وننوه بالأحزاب التي تساعد أيضا وأؤكد، كما قال رئيس الحكومة، وحدة اللبنانيين في هذه اللحظات التي يمر بها البلد، وغدا ستعقد خلية الازمة اجتماعا لها في السراي الحكومي في حضور الوزراء المعنيين وسيكون هناك شرح مفصل بشكل اكبر للأرقام التي يجب ان تعلن للجميع عن عدد النازحين ومراكز الايواء وغير ذلك. كما سيعقد مجلس الوزراء جلسة في بداية الأسبوع وقد يكون موعدها الاثنين وغدا سيتم تحديد موعد هذه الجلسة".

وردا على سؤال عن جهود الحكومة الديبلوماسية من اجل وقف اطلاق النار، قال: "من المؤكد ان الحكومة اللبنانية تريد وقف اطلاق النار، والجميع يعلم ان رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ذهب الى نيويورك على أساس ان هناك وقفا لاطلاق النار ولكن صدر القرار باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من مبنى الأمم المتحدة. إذا فان من يريد وقف اطلاق النار معروف ومن لا يريد ذلك معروف ايضا".

وترأس ميقاتي اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية، والتي شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، والوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن، الصحة فراس الابيض، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، البيئة ناصر ياسين، الاعلام زياد مكاري، شؤون المهجرين عصام شرف الدين.

كما شارك رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون الخوري، ممثل وزارة الداخلية والبلديات العميد محمد الشيخ، وومثلة وزارة التربية والتعليم العالي.