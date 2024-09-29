شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يشيد بجهود القيادة السياسية فى دعم استقرار لبنان والان مع تفاصيل الخبر

ثمن حزب حماة الوطن، الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية بشأن دعم الاستقرار في لبنان، لاسيما في ظل تطورات الأحداث، وتوسيع دائرة الصراع.

وقال الحزب في بيان له، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتصاله أمس مع رئيس الحكومة اللبناني، نجيب ميقاتي، بإرسال مساعدات طبية وإغاثية طارئة للبنان بشكل فوري، تؤكد دور مصر المحوري في المنطقة، وتضامنها مع كافة الأشقاء حتى يتجاوز لبنان محنته.

وجدد حزب حماة الوطن، دعوته للمجتمع الدولي للقيام بدوره في إرساء السلام بالمنطقة، ووقف نزيف الدماء، محذرا من استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة والأراضي اللبنانية، والتوسع في استخدام العنف، الأمر الذي يهدد الاستقرار في العالم كله.