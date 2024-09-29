ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هيلين" في الولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الأميركية أن حصيلة القتلى جراء الإعصار هيلين وصلت إلى 63 شخصا على الأقل، في حين يبحث رجال الإنقاذ الذين تعيقهم الطرق والجسور المغلقة عن ناجين في المنازل في عدة ولايات جنوب وشرق الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن فرق الطوارئ تحاول إعادة التيار الكهربائي لنحو ثلاثة ملايين شخص ومواجهة تبعات الإعصار، الذي أدى إلى إغراق طرق ومنازل ومتاجر وتدمير العديد منها.

وأشارت التقارير إلى أن ما لا يقل عن 24 شخصا قتلوا في كارولاينا الجنوبية و17 في جورجيا و11 في فلوريدا و10 في كارولاينا الشمالية وشخص في ولاية فيرجينيا.

وذكر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الظروف ستواصل تحسنها بعد الفيضانات الكارثية خلال اليومين الماضيين.

ووصل إعصار "هيلين" إلى اليابسة في شمال غرب فلوريدا مساء الخميس، ببلوغه الفئة الرابعة على مقياس من خمس درجات، مع رياح تهب بسرعة 225 كيلومترا في الساعة.

وتم إعلان حالة الطوارئ الفدرالية في ست ولايات هي ألاباما وفلوريدا وجورجيا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتينيسي، مع نشر أكثر من 800 موظف من إدارة الطوارئ الفيدرالية "فيما" لمساعدة المسؤولين المحليين.