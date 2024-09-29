مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى في القدس المحتلة اليوم، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على مداخل المسجد الأقصى وعرقلت وصول الزوار والمصلين إلى باحاته.

في سياق متصل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة فلسطيني بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عقابا، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.

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