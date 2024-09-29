استشهاد 3 من مسعفي الهيئة الصحية في غارة إسرائيلية على حومين الفوقا وجرح 5 آخرين في الخيام

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، بأن "غارة إسرائيلية استهدفت مركزًا للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية فجراً في حومين الفوقا وارتقى ثلاثة شهداء".

بدورها، ذكرت قناة المنار أنه "جرح خمسة مسعفين من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية في غارة جوية اثناء عملهم في انتشال جثامين شهداء قضوا في غارة سابقة عند مدخل مدينة الخيام عصر أمس".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.