"النشرة": غارات إسرائيلية على مرتفعات النبي شيت والخريبة بقاعًا ويحمر الشقيف جنوبًا

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن غارات إسرائيلية على مرتفعات النبي الشيت والخريبة.

بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارة بلدة يحمر الشقيف.

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد حزب الله دائما أن هدف إسرائيل بعودة مستوطني الشمال لن يتحقق دون وقف الحرب في غزة، كما شدد على الجهوزية الكاملة لمواجهة أي غزو بري للبنان والحرب الشاملة ضد إسرائيل.