"وول ستريت جورنال": حزب الله يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة يمكنه استخدامها رغم اغتيال نصرالله

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "حزب الله يحتفظ بآلاف المقاتلين المتمرسين وترسانة كبيرة يمكنه استخدامها"، رغم اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ولفتت إلى أن "مشكلة إسرائيل أن هدفها المعلن بعودة نازحي الشمال يصعب تحقيقه بالقوة الجوية وحدها". وأكد حزب الله دائما أن هدف إسرائيل بعودة مستوطني الشمال إلى المنطقة لن يتحقق دون وقف الحرب في غزة، كما شدد على الجهوزية الكاملة لمواجهة أي غزو بري للبنان والحرب الشاملة ضد إسرائيل.

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