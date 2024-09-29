الوطن القطرية: تل أبيب نقلت المواجهة إلى أقصى درجاتها متخطية كل الخطوط الحمراء

رأت صحيفة "الوطن" القطرية أنه "بالعدوان الوحشي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، نقلت تل أبيب المواجهة إلى أقصى درجاتها، متخطية كل الخطوط الحمراء، حيث دفعت إسرائيل بالأمور إلى متاهة تفجير ضخم لن تبقى رقعته محددة بلبنان، بل ربما تتجاوزه إلى كامل المنطقة، وهو أمر خطير للغاية يستدعي من المجتمع الدولي، والولايات المتحدة خاصة، التدخل للجم العدوان، وحماية اللبنانيين الذين يشعرون بأنهم سيواجهون مصيرا مماثلا لمصير سكان قطاع غزة، نسبة إلى ما شهدناه من استهداف وحشي للمناطق المدنية".
وأشارت إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية الواسعة استهدفت مختلف المحافظات والمناطق في لبنان، لا سيما قرى وبلدات الجنوب، والضاحية الجنوبية، ما أدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، فيما اندفع سكان المناطق المستهدفة في موجة نزوح واسعة، وهذا يفرض على القوى المؤثرة ممارسة أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها الوحشية".
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