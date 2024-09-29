هآرتس: الجيش الإسرائيلي يعاني نقصًا بنحو 10 آلاف جندي جرّاء الحرب

أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن "وزارة الداخلية الإسرائيلية تخطط لتجنيد طالبي لجوء في صفوف الجيش مقابل منحهم إقامة دائمة".

وكشفت أن "هناك تقديرات بأن الجيش يعاني نقصا بنحو 10 آلاف جندي مع مواجهة حرب متعددة الجبهات وإرهاق في صفوف الجنود".

وكانت قد نقلت شبكة "أي بي سي" (ABC) عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد ولكن الجيش مستعد لذلك".

وذكرت أن "العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع والذي اغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.