خارجية الصين: نعارض أي انتهاك لسيادة لبنان

أشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى "أننا نحث الجهات المعنية وخاصة إسرائيل على تهدئة الوضع فورا"، جراء استمرار العدوان الجوي الإسرائيلي المكثف وبعد اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشددت وزارة الخارجية الصينية، على "أننا نعارض أي انتهاك لسيادة لبنان".

وكانت قد نقلت شبكة "أي بي سي" (ABC) عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن "إسرائيل بدأت أو على وشك أن تبدأ تحركات حدودية ضيقة النطاق داخل لبنان".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر إسرائيلية مطلعة، قولها إن "قرار العملية البرية في لبنان لم يتخذ بعد ولكن الجيش مستعد لذلك".

وذكرت أن "العملية البرية في لبنان ستكون محدودة في حال المصادقة عليها".

وأكد حزب الله دائما أن هدف إسرائيل بعودة مستوطني الشمال لن يتحقق دون وقف الحرب في غزة، كما شدد على الجهوزية الكاملة لمواجهة أي غزو بري للبنان والحرب الشاملة ضد إسرائيل.