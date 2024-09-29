إسرائيل تخترق ترددات برج مطار بيروت وتهدد باستهداف طائرة مدنية إيرانية

القاهرة - كتب محمد نسيم - اخترق الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت 28 سبتمبر 2024، ترددات برج مراقبة مطار بيروت الدولي، مهدداً باستهداف طائرة مدنية إيرانية حال هبوطها في المطار.

وبحسب ما أفادت مصادر بوزارة الأشغال والنقل اللبنانية لوكالة "الأناضول" التركية، فإن وزير الاشغال علي حمية، أوعز على إثر ذلك بالطلب من الطائرة الإيرانية عدم الهبوط بمطار بيروت وتجنب دخول الأجواء اللبنانية.

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وقبل ساعات، حذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي من أن الجيش "لن يسمح بنقل أي أسلحة إلى حزب الله"، بما في ذلك "عبر مطار بيروت الدولي".

وقال "لن نسمح بنقل الأسلحة إلى جماعة حزب الله بأي شكل من الأشكال. نحن نعلم بنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وسنعمل على إحباطها". على حد ادعائه

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وأضاف "نعلن أننا لن نسمح للطائرات المعادية التي تحمل أسلحة بالهبوط في المطار المدني في بيروت. هذا مطار مدني للاستخدام المدني، ويجب أن يظل على هذا النحو".

من جانبه نفى الوزير حمية، في تصريحات متلفزة السبت، المزاعم الإسرائيلية التي تتحدث عن استخدام مطار بيروت الدولي لإيصال أسلحة إلى حزب الله. وقال إنّ مطار بيروت "مدني بامتياز"، مضيفا أن "حركة الطائرات العسكرية في مطار بيروت تخضع لموافقة الجيش اللبناني حصرا".

المصدر : وكالات - الأناضول