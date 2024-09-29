أستراليا : حل الدولتين يعد الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت أستراليا المجتمع الدولي بوضع جدول زمني واضح لإقامة دولة فلسطين، مشددة على أن العالم لا يمكنه أن ينتظر أكثر.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 في نيويورك “مرت 77 سنة ولا أثر لدولة فلسطينية بعد، لا يمكن للعالم أن ينتظر أكثر من ذلك، ويجب على جميع البلدان أن تساهم في كسر دائرة الصراع”.

وأضافت أن حل الدولتين يعد الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها، داعية إسرائيل للامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك السماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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