شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين الليلة الماضية في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في محيط مفترق الغفري على شارع الجلاء وسط مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين .

وأضافت المصادر أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تعمل على انتشال جثامين الشهداء، وعلى نقل المصابين إلى المستشفى.

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