النشرة: 11 شهيدا في بلدة العين بعد غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق في البقاع

كثف الجيش الاسرائيلي من غاراته عند الساعة الخامسة من صباح اليوم على منطقة البقاع ومحيط مدينة بعلبك مستهدفا المنطقة باعنف الغارات، وفق ما أفاد مراسل "النشرة" في البقاع.

وفي بلدة العين استهدف الطيران الإسرائيلي منزلا ما أسفر عن تدمير المنزل على رؤوس ساكنيه وبسقوط أحد عشر شهيدا عملت فرق الدفاع المدني والهيئات الصحية على انتشال ست جثث وما زالت خمس جثث عالقة تحت الأنقاض.

كما استهدف الطيران الحربي محيط وأطراف مدينة بعلبك الشمالية والجنوبية والغربية بسلسلة من الغارات مستهدفا احياء المدينة من كل الاتجاهات واستهدفت الغارات حي الزهراء طريق نحلة ودورس والجمالية والتل الابيض وسهل ايعات.

وطالت الغارات قرى وبلدات شرقي وغربي بعلبك والبقاع الشمالي وصولا حتى الهرمل.

واستهدفت بلدات عين السودا وبوداي والكنيسة ويونين والنبي عثمان اللبوة في البقاع الشمالي وصولا حتى الهرمل.

وكان الطيران الحربي المعادي قد استهدف ليلا مرتفعات بلدة طاريا وشمسطار.

هذا ولم يفارق الطيران الحربي والمسير سماء البقاع حتى الساعة.