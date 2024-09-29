"لو باريزيان" الفرنسية: جاسوس إيراني سرّب لإسرائيل مكان تواجد نصرالله قبيل اغتياله في الضاحية الجنوبية

زعمت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصادر أمنية لبنانية، بأن إسرائيل حصلت على معلومات حساسة من خلال عميل إيراني، أشارت إلى وجود الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل اغتياله يوم الجمعة الماضي.

وبحسب ما ادعت "لو باريزيان"، فإن المفاجأة الأكبر في عملية اغتيال السيد نصرالله تكمن في الدور الذي لعبه العميل الإيراني، إذ تمكن هذا الجاسوس من اختراق الدائرة الداخلية لحزب الله وإيصال معلومات دقيقة حول تحركات السيد نصرالله.

وأضافت الصحيفة بأن نصرالله كان يصطحب معه في سيارته يوم اغتياله نائب قائد فيلق القدس في لبنان، وبأنه كان موجودًا بعمق 30 مترا تحت الأرض لحظة الاغتيال.

ووفقاً لهذه المعلومات، قامت إسرائيل بشن ضربات جوية على المنطقة، ما أدى إلى اغتيال السيد نصرالله.

ويُعتقد أن هذا الاختراق الذي قام به العميل الإيراني هو ما ساعد الإسرائيليين في توقيت الهجوم بدقة شديدة لضمان وجود السيد نصرالله، وفقا للصحيفة الفرنسية.