"سرايا القدس" أعلنت التصدي لقوات إسرائيلية واستهدافها في طوباس بالضفة

أعلنت "سرايا القدس" -كتيبة طوباس، في بلاغ، أنه "يتصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال محيط مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة ويمطرون قوات العدو والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص".

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن بأن القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم الأمعري في رام الله في الضفة الغربية.