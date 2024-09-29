سلطات إيران دعت مجلس الأمن لاجتماع طارئ لمعالجة العدوان الإسرائيلي على لبنان: لن نتردد بالدفاع عن مصالحنا

ذكرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، "أننا ندين بأشد العبارات الأعمال العدوانية الجبانة في لبنان"، داعبا المجلس إلى إدانة "تصرفات إسرائيل بأشد العبارات".

كما دعت بعثة إيران إلى اجتماع لمعالجة العدوان الإرهابي الإسرائيلي، مشددة على أن "إيران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية".

وقالت: "إيران تحذر من أي هجوم على مقارها الدبلوماسية وممثليها".

ويأتي ذلك في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي الجوي المكثف على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع واغتالت خلاله إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.