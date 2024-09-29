الجزيرة عن مصادر سورية: 18 قتيلا عراقيا في قصف لقوات التحالف على منطقة البوكمال عند الحدود العراقية السورية

نقلت قناة "الجزيرة" عن مصادر محلية سورية، إعلانها عن "مقتل 18 قتيلا عراقيا في قصف جوي لقوات التحالف على منطقة البوكمال عند الحدود العراقية السورية".
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه الفصائل العراقية مهاجمة إسرائيل دعما لقطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ تشرين الأول 2022.
كما يستمر العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان والذي يشمل مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب والبقاع، وبعد اغتيال إسرائيل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في الضاحية، في حين يواصل الحزب عمليات إطلاق الصواريخ ويوسع مداها ضد إسرائيل.
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