"المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت مهاجمة هدف حيوي في إيلات مجددًا بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد 29-9-2024 هدفاً حيوياً في ام الرشراش "ايلات" باراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وأكدت، في بيان لها، استمرار العمليات في قصف "معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وكذلك أعلنت مساء السبت عن مهاجمة هدف حيوي في إيلات.
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