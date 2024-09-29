طائرات الاحتلال تشن غارة جوية على مدينة الهرمل شرقي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارة جوية إسرائيلية على مدينة الهرمل شرقي لبنان، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن سقوط 783 قتيلًا و2312 مصابًا جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الإثنين الماضي.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارة جوية إسرائيلية على الشويفات قرب الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي، إن إسرائيل دمرت قسمًا جيدًا للغاية من مخزونات حزب الله الصاروخية.

وأضاف المسؤول الأمني الإسرائيلي، إن إسرائيل كانت تراقب بناء حزب الله لقدراته على مدى عقدين.

وقالت مصادر إيرانية، إن إيران لا ترغب في التورط بشكل مباشر في مواجهة بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت مصادر غربية، إن حزب الله فقد ما بين 20 و25% من قدراته الصاروخية في الحرب.

وأعلن حزب الله مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في الغارات الإسرائيلية على المقر العسكري للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اغتياله لنصر الله، أمس الجمعة، في الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية.